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جديد المحليات > قبل البدء الإلزامي للتطبيق.. “البلدية والقروية” تطلق حملة للتوعية بأهمية تسوير المواقع الإنشائية للمباني السكنية
23/05/2022   10:44 م

قبل البدء الإلزامي للتطبيق.. “البلدية والقروية” تطلق حملة للتوعية بأهمية تسوير المواقع الإنشائية للمباني السكنية

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أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حملتها التوعوية الهادفة إلى التعريف بأهمية تسوير المواقع الإنشائية للمباني السكنية في جميع أحياء المدن والمحافظات، وذلك قبل أن يتم البدء الإلزامي في التطبيق اعتبارًا من مطلع العام الهجري المقبل 1444هــ.

وتُهِيب الوزارة بمُلّاك الأراضي والمقاولين الراغبين بالبدء في البناء؛ سرعة تنفيذ الأسوار المؤقتة وفق المواصفات والاشتراطات المعتمدة، تفاديًا لتطبيق المخالفات والغرامات على ذلك.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أطلقت في الفترة الماضية “دليل تسوير المواقع الإنشائية للمباني السكنية”، الذي اشتمل على المواصفات الفنية والإنشائية للسور. وفق “أخبار 24”.

قبل البدء الإلزامي للتطبيق.. “البلدية والقروية” تطلق حملة للتوعية بأهمية تسوير المواقع الإنشائية للمباني السكنية

جديد المحليات
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