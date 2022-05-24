“سكني”: 5 خطوات لشراء التصميم مع المواءمة عبر “التصاميم الهندسية”

أوضح برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن خاصية المواءمة تمكّن للمستفيد من إسقاط التصميم الذي يتم اختياره ليتناسب مع مساحة أرضه ويحقق رغباته.
وأشار البرنامج إلى أن خطوات شراء التصميم مع المواءمة، خاصية تقدمها “سكني” عبر خدمة “التصاميم الهندسية”، لإسقاط التصميم الذي يتم اختياره على مساحة الأرض.
وبيّن أن خطوات شراء التصميم مع المواءمة تتمثل في اختيار التصميم (التصاميم الداخلية اختيارية)، ثم اختيار مواءمة مع الأرض، ودفع رسوم عن طريق سداد، بالإضافة إلى رفع المستندات على منصة سكني، أخيرًا استلام التصميم والمستندات. وفق “أخبار 24”.