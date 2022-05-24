نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “سكني”: 5 خطوات لشراء التصميم مع المواءمة عبر “التصاميم الهندسية”
24/05/2022   9:55 ص

“سكني”: 5 خطوات لشراء التصميم مع المواءمة عبر “التصاميم الهندسية”

+ = -
339

أوضح برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن خاصية المواءمة تمكّن للمستفيد من إسقاط التصميم الذي يتم اختياره ليتناسب مع مساحة أرضه ويحقق رغباته.

وأشار البرنامج إلى أن خطوات شراء التصميم مع المواءمة، خاصية تقدمها “سكني” عبر خدمة “التصاميم الهندسية”، لإسقاط التصميم الذي يتم اختياره على مساحة الأرض.

وبيّن أن خطوات شراء التصميم مع المواءمة تتمثل في اختيار التصميم (التصاميم الداخلية اختيارية)، ثم اختيار مواءمة مع الأرض، ودفع رسوم عن طريق سداد، بالإضافة إلى رفع المستندات على منصة سكني، أخيرًا استلام التصميم والمستندات. وفق “أخبار 24”.

“سكني”: 5 خطوات لشراء التصميم مع المواءمة عبر “التصاميم الهندسية”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885211886.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.