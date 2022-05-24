المعيوف: سنُقاتل لآخر جولة ليكون الدوري من نصيبنا

أبدى حارس مرمى الهلال، عبدالله المعيوف، سعادته بالفوز أمام نظيره الاتحاد بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما يوم أمس (الإثنين) ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري، مشددًا على سعيهم لحصد اللقب.
وقال المعيوف، وفقًا لـ “الرياضية”، عقب المباراة: “الحمدلله أبارك لجماهيرنا وأشكر الجمهور الذي حضر ولم يُقصر وقادرون على إسعادهم واستعدينا للمباراة بصورة جيدة وخرجنا من الخسارة الماضية”.
وردّ حارس مرمى الهلال على مستواه مع الفريق خلال المباراة قائلاً: “الحمدلله وهذا بدعم الجماهير وإن شاء الله نكون حاضرين في الوقت المناسب كلاعبي الهلال، وتبقى لنا ثلاث جولات سنُقاتل لآخر جولة ليكون الدوري من نصيبنا”.