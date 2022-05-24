بالفيديو.. راكان النجار: مباراة “الهلال” لم تكن سهلة.. والدوري مازال في أيدينا

يرى حارس مرمى الاتحاد، راكان النجار، أن مباراة الهلال لم تكن سهلة فكانت أمام خصم قوي.
وقال النجار، في تصريحات للناقل الحصري عقب المباراة: “الخصم كان قويًا ولم تكن المباراة سهلة وأهدرنا ولكن إن شاء الله نعوض فيما هو قادم”.
وأتم حارس مرمى الاتحاد تصريحاته بقوله: “الدوري مازال في أيدينا، وبإذن الله نُسعد الجماهير ونعتذر لهم وكنا مضغوطين لأنها مباراة حاسمة والتأجيلات (لخبطة) الأمور”. وفق “أخبار 24”.
وسقط فريق الاتحاد بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الهلال مساء يوم أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري.
“المباراة كانت صعبة أمام خصم قوي، ونحن مضغوطين لأن المباراة حاسمة و التأجيلات لخبطة الأمور”
راكان النجار – لاعب #الاتحاد#الاتحاد_الهلال#SPL | #SSC pic.twitter.com/waa0b5JrGc
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 23, 2022