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رياضة > سلمان الفرج: الفرص تساوت مع “الاتحاد”.. وأتمنى خسارته في المباريات المقبلة
24/05/2022   9:51 ص

سلمان الفرج: الفرص تساوت مع “الاتحاد”.. وأتمنى خسارته في المباريات المقبلة

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يرى لاعب فريق الهلال، سلمان الفرج، أن الضغط العالي على فريق الاتحاد وروح الجماعة بين زملائه صنعا الفارق خلال الكلاسيكو.

وقال الفرج، في تصريحات للناقل الحصري عقب المباراة: “فرصة الفوز باللقب باتت مناصفة 50% لكل فريق ونتمنى خسارة الاتحاد في المباريات المتبقية”.

وأتم لاعب الهلال تصريحاته بقوله: “قاتلنا أمام الاتحاد للفوز وهذا هو الهلال يُقاتل حتى آخر رمق.. وأشكر اللاعبين على الأداء”. وفق “أخبار 24”.

وفاز فريق الهلال بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته مساء يوم أمس (الإثنين) بنظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري.

ورفع الهلال بهذا الفوز رصيده إلى النقطة (58) في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدر برصيد 61 نقطة.

سلمان الفرج: الفرص تساوت مع “الاتحاد”.. وأتمنى خسارته في المباريات المقبلة

رياضة
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