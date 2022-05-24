“المنافسة” تعلن عن أول اتفاقات بالتسوية مع ثلاث منشآت من قطاع المعلومات

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم (الإثنين)، عن ثلاث اتفاقات بالتسوية مع ثلاث منشآت تعمل في قطاع المعلومات والاتصالات.
وأوضحت أن هذه الاتفاقات هي الأولى من نوعها في تاريخ الهيئة، وذلك سعياً منها لتمكين المنشآت من حقها النظامي في التقدم لطلب التسوية، وإسهاماً منها في تصحيح أوضاع المنشآت وتعزيز استدامتها لتشجيع المنافسة ونمو الأنشطة الاقتصادية.
وأضافت أن أبرز الالتزامات المقررة على تلك المنشآت تتمثل في إزالة أي سلوك مخالف لأحكام نظام المنافسة أو لائحته التنفيذية، والامتناع عن أي سلوك يخالف أحكام نظام المنافسة أو لائحته التنفيذية، وإعداد وتنفيذ برامج امتثال لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية، مبينةً أن مبالغ التسوية بلغت نحو 4.2 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الهيئة طورت برنامج التسوية كجزء من برامج استمرارية الأعمال، التي تهدف لتمكين منشآت السوق وتشجيعها على الالتزام بنظام المنافسة وأحكامه، حيث يمكن تقديم طلبات التسوية إلكترونيًا على منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة.