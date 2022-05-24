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رياضة > بالفيديو.. حجازي: لدينا ثلاث مباريات نهائية.. و”الهلال” استغل الفرص
24/05/2022   9:51 ص

بالفيديو.. حجازي: لدينا ثلاث مباريات نهائية.. و”الهلال” استغل الفرص

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أبدى المحترف المصري بصفوف نادي الاتحاد، أحمد حجازي، عدم رضاه عن الهزيمة أمام نظيره الهلال بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس (الإثنين) ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري.

وقال حجازي، في تصريحات للناقل الحصري عقب المباراة: “نتيجة لم نكن نتمناها كنا نريد إنهاء الدوري وأخذ خطوة إيجابية في المشوار ولدينا ثلاثة نهائيات وستكون حافزًا لنا للفوز في المباريات المقبلة”.

وأتم المحترف المصري بصفوف الاتحاد تصريحاته بقوله: “سير المباراة اختلف؛ فكنا الأفضل خلال الشوط الأول وكان من الممكن أن نخرج بنتيجة أفضل ولكن الهلال استغل الفرص”. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. حجازي: لدينا ثلاث مباريات نهائية.. و”الهلال” استغل الفرص

رياضة
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