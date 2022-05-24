“المرور” يقدم 5 إرشادات ضرورية لقائدي المركبات عند حدوث موجات الغبار

دعت الإدارة العامة للمرور، إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند الحاجة للقيادة أثناء حدوث موجات الغبار.
وأوضح المرور مجموعة من إجراءات السلامة والاحتياطات اللازمة عند الحاجة إلى القيادة أثناء موجات الغبار، مبيناً أنه لقيادة أكثر أماناً يجب ترك مسافة كافية وتجنب السرعة، والتأكد من عمل جميع أنوار المركبة.
وأضاف أنه يجب عدم تغيير المسار إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارات التنبيهية، وإغلاق النوافذ واستخدام خاصية تدوير الهواء داخل المركبة، إضافة إلى استخدام إشارات التنبيه الضوئية عند الضرورة.
وفق “أخبار 24”.