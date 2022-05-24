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جديد المحليات > تطبيق إجراءات تحصيل غرامات المخالفات المرورية على مخالفات الإجراءات الاحترازية
24/05/2022   1:52 م

تطبيق إجراءات تحصيل غرامات المخالفات المرورية على مخالفات الإجراءات الاحترازية

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قرر مجلس الوزراء أن تطبق الإجراءات النظامية المقررة في تحصيل غرامات المخالفات المرورية على تحصيل غرامات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهـة فيروس كورونا، وذلك بما يتفق مع طبيعة هذه المخالفات.

ووجه مجلس الوزراء وزير المالية بوضع الأحكام والإجراءات التفصيلية لهذا القرار، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والعامة.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت، في وقت سابق، جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، والذي تضمن غرامات متنوعة بعضها وصل إلى 100 ألف ريال لبعض المخالفات، ومنها مخالفة المنشآت للبروتوكولات الوقائية، فضلا عن عقوبات أخرى حال تكرار المخالفة ذاتها. وفق “أخبار 24”.

تطبيق إجراءات تحصيل غرامات المخالفات المرورية على مخالفات الإجراءات الاحترازية

جديد المحليات
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