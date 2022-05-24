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جديد المحليات > أمام خادم الحرمين.. نائب أمير منطقة الحدود الشمالية يؤدي القسم
24/05/2022   4:58 م

أمام خادم الحرمين.. نائب أمير منطقة الحدود الشمالية يؤدي القسم

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أدى الأمير سعود بن عبدالرحمن نائب أمير منطقة الحدود الشمالية الجديد، اليوم (الثلاثاء)، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه.

وجاء نص القسم: “أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل”، وذلك في قصر السلام بجدة.

وحضر أداء القسم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

أمام خادم الحرمين الشريفين .. نائب أمير منطقة الحدود الشمالية يؤدي القسم

أمام خادم الحرمين الشريفين .. نائب أمير منطقة الحدود الشمالية يؤدي القسم

أمام خادم الحرمين الشريفين .. نائب أمير منطقة الحدود الشمالية يؤدي القسم

أمام خادم الحرمين الشريفين .. نائب أمير منطقة الحدود الشمالية يؤدي القسم

وفق “أخبار 24”.

أمام خادم الحرمين.. نائب أمير منطقة الحدود الشمالية يؤدي القسم

جديد المحليات
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