أمام خادم الحرمين.. نائب أمير منطقة الحدود الشمالية يؤدي القسم

أدى الأمير سعود بن عبدالرحمن نائب أمير منطقة الحدود الشمالية الجديد، اليوم (الثلاثاء)، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه.
وجاء نص القسم: “أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل”، وذلك في قصر السلام بجدة.
وحضر أداء القسم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.
#فيديو_واس | أمام #خادم_الحرمين_الشريفين
وبحضور سمو #ولي_العهد ..
الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر يتشرف بأداء القسم، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية. #واس pic.twitter.com/cW29fjuvnk
— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 24, 2022
وفق “أخبار 24”.