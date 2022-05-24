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جديد المناطق > “أمانة جدة” تدعو ملاك الأراضي على المحاور والشوارع لتسويرها قبل انتهاء المهلة
24/05/2022   4:57 م

“أمانة جدة” تدعو ملاك الأراضي على المحاور والشوارع لتسويرها قبل انتهاء المهلة

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جددت أمانة محافظة جدة، اليوم (الثلاثاء)، التنبيه بموعد بدء الإلزام بتسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسية في مرحلته الأولى.

وأشارت الأمانة إلى أن نهاية المهلة بالالتزام بالتسوير بدءًا من تاريخ 1 / 7 / 2022م، داعية ملاك العقارات في المواقع المستهدفة إلى سرعة تسوير أراضيهم خلال المهلة المتبقية تجنبا لتطبيق الجزاءات النظامية.

وأبانت أن المحاور والشوارع المستهدفة بقرار تسوير الأراضي خلال المرحلة الأولى ستشمل “طريق الملك عبدالعزيز والأندلس، وطريق الأمير ماجد بن عبدالعزيز، وطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وطريق المدينة المنورة، وشارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وشارع السلام، وشارع صاري، وشارع فلسطين، وشارع حراء”.

أمانة جدة

وفق “أخبار 24”.

“أمانة جدة” تدعو ملاك الأراضي على المحاور والشوارع لتسويرها قبل انتهاء المهلة

جديد المناطق
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