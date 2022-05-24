طلاب وطالبات المملكة يحققون 3 جوائز في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء

حقق طلاب وطالبات المملكة 3 جوائز عالمية في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء 2022م، وذلك بشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”.
وواصل المنتخب السعودي للفيزياء بهذا الإنجاز تألقه بالفوز بـميدالية وشهادتي تقدير في الأولمبياد الأوروبي للفيزياء في سلوفينيا خلال الفترة 20- 24 مايو، رافعاً رصيده إلى 10 ميداليات، و3 شهادات تقدير.
وهنأت وزارة التعليم الطلاب الفائزين في هذه النسخة من الأولمبياد وهم صادق بن عباس عبدالله العباد من إدارة تعليم الرياض، وحسين جمال حسين قدح من إدارة تعليم جدة، ومحمد عبدالله البركات من إدارة تعليم الشرقية.
وفق “أخبار 24”.