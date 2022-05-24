“العدل” تطلق خدمة مؤشر الحركة المالية لطلبات التنفيذ عبر “ناجز”

أعلنت وزارة العدل، اليوم (الثلاثاء)، إطلاق خدمة مؤشر الحركة المالية لطلبات التنفيذ عبر بوابة الخدمات العدلية “ناجز”.
وأوضحت أن الخدمة تمكن المستفيد من متابعة الحركة المالية في طلب التنفيذ بشكل مرئي لمؤشرات مبلغ المطالبة والمبلغ المتبقي، بالإضافة إلى المبالغ الجاري تحويلها عند السداد من قبل المنفذ ضده.
وبينت خطوات الاستفادة من الخدمة، وذلك من خلال الدخول على بوابة “ناجز”، ثم اختيار “طلبات التنفيذ” من لوحة معلومات الدخول، ثم استعراض طلب التنفيذ، يليه استعراض خيار سجل الحركة المالية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن النظام يستعرض سجل الحركة المالية مثل إجمالي المبلغ المطلوب تنفيذه، وإجمالي ما تم إيداعه لحساب طالب التنفيذ، والمبلغ المتبقي في طلب التنفيذ.