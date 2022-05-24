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جديد المحليات > 1200 فرصة وظيفية بملتقى التوظيف التقني بالمنطقة الشرقية غدًا
24/05/2022   4:57 م

1200 فرصة وظيفية بملتقى التوظيف التقني بالمنطقة الشرقية غدًا

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تُنظّم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية غدًا (الأربعاء) ملتقى التوظيف التقني 2022م.

ويطرح الملتقى أكثر من 1200 فرصة وظيفية لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى بالمنطقة، وذلك في مقر الكلية التقنية بالدمام.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس بدر العبدالواحد، أن هذا الملتقى يأتي ضمن سلسلة من ملتقيات التوظيف وانطلاقاً من حرص المؤسسة على تحقيق التميز والريادة في جميع المجالات واستشعار المسؤولية الاجتماعية تجاه مخرجاتها، ودورها في دعم شغل الوظائف بالكوادر البشرية المدربة. وفق “أخبار 24”.

من جهته، أبان عميد الكلية التقنية بالدمام المهندس أحمد الغامدي، أن الملتقى يهدف إلى الإسهام في توطين الوظائف وتأهيل القوى العاملة وإنشاء علاقة بين الكليات التقنية والمعاهد الصناعية وقطاع الأعمال.

1200 فرصة وظيفية بملتقى التوظيف التقني بالمنطقة الشرقية غدًا

جديد المحليات
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