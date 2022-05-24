انطلاق بطولة “كحيلة” للخيول غداً بمشاركة 511 جواداً

تنطلق غداً الأربعاء بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة والخيل المصرية “كحيلة”، في نسختها الثانية، برعاية رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل.
ويشارك في البطولة 511 رأساً من الخيل العربية الأصيلة من مختلف دول العالم تتنافس فيها على 48 لقبا لتستمر حتى 29 مايو 2022م.
وأوضحت اللجنة المنظمة أن البطولة تقام اعتزازاً بتاريخ وتراث الخيل العربية الأصيلة، وتعد إحدى أهم البطولات في المنطقة، والتي جاءت تكريماً لخيل الملك عبدالعزيز وأفضل هداياه لملوك العالم. وفق “أخبار 24”.
وبينت اللجنة أن البطولة ستقام بواجهة الرياض، والتي تقع في محيط مطار الملك خالد الدولي، في وسط صالة مغلقة مكتملة الخدمات، حيث تحتوي صالة العرض الرئيسية على 3 مناطق للجلوس، ومنطقة للضيافة، ومنطقة استعراض الخيل، ومنطقة الفعاليات، ومنطقة الأطعمة، وتستمر فترة الفعاليات من الساعة الـ1 ظهراً وحتى الساعة الـ11 مساءً.