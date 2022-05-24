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جديد المحليات > غرامة تصل إلى نصف مليون.. “الأوقاف” تصدر جدول المخالفات والعقوبات في تنظيم أعمال النظارة
24/05/2022   9:57 م

غرامة تصل إلى نصف مليون.. “الأوقاف” تصدر جدول المخالفات والعقوبات في تنظيم أعمال النظارة

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف صدور جدول المخالفات والعقوبات المرتبطة بلائحة تنظيم أعمال النظارة، وروعي فيها مبدأ التدرج في تحديد العقوبة وتناسبها مع حجم المخالفة؛ وفقًا لمعايير تقدير العقوبات التي حددتها لوائح الهيئة.

وتضمنت اللائحة عددًا من الشروط والالتزامات والمخالفات، وتحديد العقوبة المترتبة على كل منها وهي: أ- الإنذار، ب- غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ج- إيقاف عمل الناظر لمدة تحددها اللائحة، د- عزل الناظر أو من تعهد إليه إدارة الوقف.

ويأتي إصدار جدول المخالفات والعقوبات في إطار سعي الهيئة إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات في العمل الإشرافي، ووضع الأدوات النظامية المناسبة التي تسهم في حماية الأوقاف وتطويرها وتنميتها. وفق “أخبار 24”.

غرامة تصل إلى نصف مليون.. “الأوقاف” تصدر جدول المخالفات والعقوبات في تنظيم أعمال النظارة

جديد المحليات
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