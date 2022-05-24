محافظ الخرج يلتقي رئيس مجلس إدارة غرفة أبها لبحث التعاون المشترك مع غرفة الخرج

التقى محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة أبها أ/ حسن بن معجب الحويزي ونائبه الأول أ/ مهدي بن هادي آل هضبان والوفد المرافق لهم . وبحضور رئيس غرفة الخرج م / عبدالعزيز بن ربيع الشريف . وذلك خلال زيارتهم لبحث التعاون المشترك مع غرفة الخرج .
وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بهم مشيراً لدعم القيادة الرشيدة للغرف التجارية بالمملكة لأداء دورها الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030 ، والإسهام في دفع الجهود التنموية والاقتصادية لأعلى المستويات ، مشيراً إلى أهمية العمل التكاملي بين غرفتي أبها و الخرج . والسعي لكل ما يخدم المجتمع ، معرباً عن شكره لجهود رئيس وأعضاء مجلس غرفة الخرج .
من جهة أكد رئيس غرفة أبها أن مجلس إدارة الغرفة حريص على التعاون المثمر مع مجلس إدارة غرفة الخرج .
وفي نهاية اللقاء قدم الحويزي شكره وتقديره لسعادة المحافظ على حسن الاستقبال .