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جديد الخرج > محافظ الخرج يلتقي رئيس مجلس إدارة غرفة أبها لبحث التعاون المشترك مع غرفة الخرج
24/05/2022   9:50 م

محافظ الخرج يلتقي رئيس مجلس إدارة غرفة أبها لبحث التعاون المشترك مع غرفة الخرج

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التقى محافظ الخرج أ / مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة أبها أ/ حسن بن معجب الحويزي ونائبه الأول أ/ مهدي بن هادي آل هضبان والوفد المرافق لهم . وبحضور رئيس غرفة الخرج م / عبدالعزيز بن ربيع الشريف . وذلك خلال زيارتهم لبحث التعاون المشترك مع غرفة الخرج .

وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بهم مشيراً لدعم القيادة الرشيدة للغرف التجارية بالمملكة لأداء دورها الاقتصادي وفق رؤية المملكة 2030 ، والإسهام في دفع الجهود التنموية والاقتصادية لأعلى المستويات ، مشيراً إلى أهمية العمل التكاملي بين غرفتي أبها و الخرج . والسعي لكل ما يخدم المجتمع ، معرباً عن شكره لجهود رئيس وأعضاء مجلس غرفة الخرج .

من جهة أكد رئيس غرفة أبها أن مجلس إدارة الغرفة حريص على التعاون المثمر مع مجلس إدارة غرفة الخرج .

وفي نهاية اللقاء قدم الحويزي شكره وتقديره لسعادة المحافظ على حسن الاستقبال .

محافظ الخرج يلتقي رئيس مجلس إدارة غرفة أبها لبحث التعاون المشترك مع غرفة الخرج

جديد الخرج
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