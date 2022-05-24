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جديد المحليات > ولي العهد يستقبل وفد “موهبة” والطلاب الفائزين في معرض “آيسف”
24/05/2022   9:52 م

ولي العهد يستقبل وفد “موهبة” والطلاب الفائزين في معرض “آيسف”

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، وفد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” برئاسة الأمين العام المكلف الدكتورة آمال الهزاع، والطلبة الموهوبين والموهوبات الفائزين في معرض “آيسف 2022م” من الحاصلين على الجوائز الكبرى والخاصة.

وعبّر ولي العهد عن سعادته وفخره بما حققه الطلبة الموهوبون في المسابقة العالمية والظهور المشرف بهذا الإنجاز الرائع المحفز لغيرهم من أبناء الوطن.

وأشار ولي العهد إلى أن هذا الإنجاز يعد خطوة في بداية حياتهم لمستقبل زاهر إن شاء الله، متمنياً سموه لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة.

ولي العهد يستقبل وفد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"

ولي العهد يستقبل وفد "موهبة" والطلاب الفائزين في معرض "آيسف"

ولي العهد يستقبل وفد "موهبة" والطلاب الفائزين في معرض "آيسف"

ولي العهد يستقبل وفد "موهبة" والطلاب الفائزين في معرض "آيسف"

ولي العهد يستقبل وفد "موهبة" والطلاب الفائزين في معرض "آيسف"

ولي العهد يستقبل وفد "موهبة" والطلاب الفائزين في معرض "آيسف"

ولي العهد يستقبل وفد "موهبة" والطلاب الفائزين في معرض "آيسف"

ولي العهد يستقبل وفد "موهبة" والطلاب الفائزين في معرض "آيسف"

ولي العهد يستقبل وفد "موهبة" والطلاب الفائزين في معرض "آيسف"

ولي العهد يستقبل وفد "موهبة" والطلاب الفائزين في معرض "آيسف"

ولي العهد يستقبل وفد "موهبة" والطلاب الفائزين في معرض "آيسف"

وفق “أخبار 24”.

ولي العهد يستقبل وفد “موهبة” والطلاب الفائزين في معرض “آيسف”

جديد المحليات
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