ولي العهد يستقبل وفد “موهبة” والطلاب الفائزين في معرض “آيسف”

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، وفد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” برئاسة الأمين العام المكلف الدكتورة آمال الهزاع، والطلبة الموهوبين والموهوبات الفائزين في معرض “آيسف 2022م” من الحاصلين على الجوائز الكبرى والخاصة.
وعبّر ولي العهد عن سعادته وفخره بما حققه الطلبة الموهوبون في المسابقة العالمية والظهور المشرف بهذا الإنجاز الرائع المحفز لغيرهم من أبناء الوطن.
وأشار ولي العهد إلى أن هذا الإنجاز يعد خطوة في بداية حياتهم لمستقبل زاهر إن شاء الله، متمنياً سموه لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يستقبل وفد #موهبة والطلبة الموهوبين والموهوبات الفائزين في معرض آيسف 2022 معبراً عن سعادته وفخره بما حققه الطلبة في المسابقة العالمية والظهور المشرف بهذا الإنجاز الرائع المحفز لغيرهم من أبناء الوطن.#واس pic.twitter.com/renDONyDLP
— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 24, 2022
وفق “أخبار 24”.