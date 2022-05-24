بالفيديو والصور.. ولي العهد يستقبل وفداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، وفداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي، حيث جرى استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وضم الوفد، النائب كريس ستوارت (جمهوري من ولاية يوتا)، والنائب جاي ريسكنثالر (جمهوري من ولاية بنسلفانيا)، والنائبة ليسا مكلين (جمهورية من ولاية ميتشغان).
وحضر الاستقبال سفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر، ورئيس القسم السياسي لشؤون الكونجرس في سفارة المملكة الأمير مصعب بن محمد بن فرحان، ووزير الدولة مستشار الأمن الوطني مساعد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يستقبل وفداً من أعضاء الكونجرس الأمريكي ويستعرض معهم علاقات الصداقة بين البلدين، وعدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.#واس pic.twitter.com/fIk5qEbfUf
— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 24, 2022
وفق “أخبار 24”.