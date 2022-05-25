بتكلفة 238 مليون ريال.. “التنمية السياحي” يوقّع اتفاقية تمويل لمشروع فندقي في الشرقية

أبرم صندوق التنمية السياحي، أمس (الثلاثاء)، اتفاقية تمويل مع شركة رمال الخبر العقارية المحدودة، لتطوير فندق 5 نجوم في المنطقة الشرقية، بتكلفة تقدر بنحو 238 مليون ريال.
وتهدف اتفاقية الشراكة إلى تعزيز الخدمات السياحية والترفيهية للمنطقة الشرقية، لتشكل أحد عناصر التنمية المستدامة في المنطقة، حيث يمثل المشروع الجديد فرصة استثمارية مهمة تسهم في جذب المزيد من المستثمرين إلى قطاع السياحة بالمملكة، مما يعزز مكانته كقطاع حيوي بهدف خلق فرص العمل، وتحسين جودة الحياة.
ووقّع الاتفاقية كل من رئيس قطاع الأعمال في صندوق التنمية السياحي وهدان القاضي، والرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني عضو مجلس إدارة شركة رمال الخبر المهندس عبدالله البريكان. وفق “أخبار 24”.
وأوضح القاضي أن المشروع يحتوي على أكثر من 100 غرفة وجناح فندقي، و62 وحدة سكنية، ومطعم فاخر، إلى جانب مسابح، ومركز صحي ونادٍ رياضي، ومساحات مخصصة للاجتماعات والمناسبات.