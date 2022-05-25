بالفيديو.. حارس الاتحاد غروهي يوجه رسالة إلى الجماهير بشأن حالته الصحية

وجه حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مارسيلو غروهي، رسالة إلى جماهير ناديه، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة الهلال، مساء الإثنين.
وحول فريق الهلال تأخره أمام مضيفه الاتحاد إلى فوز بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة، في كلاسيكو الجولة 27 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال غروهي في مقطع فيديو عبر برنامج “أكشن مع وليد”: “مرحبا، أنا بخير، شكرا على رسائلكم واتصالاتكم واهتمامكم.. بإذن الله سأعود لكم قريبا مع زملائي لكي نحقق هدفنا”. وفق “أخبار 24”.
وخرج غروهي بشكل اضطراري قبل نهاية الشوط الأول، متأثرا بإصابة في العنق بعد اصطدام مع زميله زياد الصحفي. وفضل الجهاز الطبي بالاتحاد منح الحارس، راحة من التدريبات لمدة يومين.
مارسيلو غروهي يطمئن الجماهير على حالته الصحية#الاتحاد_الهلال#كلاسيكو_السعوديه
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 24, 2022