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جديد المحليات > “العمل التطوعي” توضح خطوات تسجيل الجهات الموفرة للفرص التطوعية على منصتها
25/05/2022   8:18 ص

“العمل التطوعي” توضح خطوات تسجيل الجهات الموفرة للفرص التطوعية على منصتها

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أوضحت المنصة الوطنية للعمل التطوعي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن للجهات الموفرة للفرص التطوعية، الانضمام والتسجيل في المنصة.

وبيّنت المنصة أن خطوات تسجيل الجهات بها تتمثل في الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة الوطنية للعمل التطوعي، واختيار تسجيل الدخول ثم تسجيل الجهات.

وأشارت إلى أنه سيتم تحويل الطلب إلى المشرفين حتى يتم تفعيل الحساب، بعدها سيتم التحويل إلى الموقع الخاص بالجهات المسجلة، لتعبئة بيانات الجهة، ثم النقر على خيار إرسال واختيار موافق على الالتزام بما ورد في الميثاق.

صورة

وفق “أخبار 24”.

“العمل التطوعي” توضح خطوات تسجيل الجهات الموفرة للفرص التطوعية على منصتها

جديد المحليات
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