ضربة في مشوار التتويج بلقب الدوري.. هل يعاقب الاتحاد بمنع جماهيره بسبب مخالفات مواجهة الهلال؟

كشف مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مهدد باستبعاد جماهيره من المباراة الأخيرة له بدوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الباطن في جدة.
وقالت المصادر، وفقا لـ”الرياضية” إن مراقب مباراة الاتحاد والهلال والتي انتهت بفوز الفريق الأزرق بثلاثية مقابل هدف، دون في تقريره رمی جماهير الأول 9 عبوات مياه.
وأوضحت المصادر، أن التقرير حمل تدوين 8 عبوات مياه، رمتها جماهير الاتحاد على لاعب الهلال سالم الدوسري، بعد الهدف الثاني الذي سجله في الدقيقة (65)، وعبوة أخرى، رمتها في وقت آخر من المباراة على لاعبي الهلال.
وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم قد حرمت نادي الاتحاد من حضور جماهيره مباراة الفريق أمام النصر، فبراير الماضي، وغرمته 31.250 ريال بسبب إلقاء جماهيره عبوات مياه أثناء المباراة أمام الفيصلي في الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين”.
ومن المتوقع أن تصدر لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بتغريم نادي الاتحاد ماليًا، مع حرمان جماهيره من حضور مباراة فريقه على أرضه أمام الباطن ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة بدوري المحترفين.
وقال القانوني أيمن الرفاعي، في تصريحات لبرنامج “في المرمى”: “اللائحة تعطي لجنة الانضباط الحق في تخفيف العقوبة على نادي الاتحاد بعد تكرار مخالفة رمي العلب”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أيمن الرفاعي: “يحق للجنة الانضباط الاكتفاء بالعقوبة المالية وعدم حرمان جماهير الاتحاد من الحضور في حال كانت آخر مباراة تتويج للفريق بلقب الدوري”.
وفي ذات السياق، كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نقل مباراة الاتحاد والباطن من جدة لحفر الباطن التي ستقام ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري، وبحضور جماهيري، وذلك بسبب قيام جماهير الاتحاد برمي قوارير في الملعب بعد أن دون مراقب المباراة ذلك في تقريره”.
القانوني د. أيمن الرفاعي لـ #في_المرمى : اللائحة تعطي لجنة الانضباط الحق في تخفيف العقوبة على نادي الاتحاد بعد مخالفة الجماهير pic.twitter.com/pAVLKg4m9I
— العربية – في المرمى (@FilMarma) May 24, 2022
القانوني د. أيمن الرفاعي لـ #في_المرمى : يحق للجنة الانضباط الاكتفاء بالعقوبة المالية وعدم حرمان جماهير الاتحاد من الحضور في حال كانت اخر مباراة تتويج للفريق بلقب الدوري pic.twitter.com/rCXQo2ZeAG
— العربية – في المرمى (@FilMarma) May 24, 2022