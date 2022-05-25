الموانئ السعودية تحقق ارتفاعًا في حجم البضائع المناولة بنسبة 24%

سجلت الموانئ السعودية خلال شهر أبريل الماضي، ارتفاعًا في حجم البضائع المناولة بنسبة 24.28%، بإجمالي وصل إلى أكثر من 20 مليون طن، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأثر هذا الارتفاع على ارتفاع حجم البضائع العامة بنسبة تزيد على 30%، وبنسبة 33.35% على البضائع السائبة السائلة.
وبلغ حجم المناولة للحاويات في الموانئ السعودية ما يقارب 594 ألف حاوية، بارتفاع بنسبة 1.8% للحاويات الصادرة، و13.4% للحاويات الواردة، فيما سجلت حاويات المسافنة انخفاضًا بنسبة 17.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
فيما سجلت أعداد السفن في الموانئ السعودية 1,129 سفينة، وبلغ إجمالي عدد المركبات ما يقارب 67 ألف مركبة، وبلغ إجمالي أطنان المواد الغذائية أكثر من مليون و600 ألف طن. وفق “أخبار 24”.
وشهدت الموانئ السعودية خلال شهر أبريل الماضي استقبال أكثر من 45 ألف راكب، وتفريغ عدد ما يزيد على 446 ألف رأس ماشية مستوردة.