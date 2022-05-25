“الفالح”: قريباً معظم مركباتنا كهربائية.. وسنجمع أحدث السيارات في المملكة

قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن المملكة هي أكبر المستثمرين في الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أن الشركات السعودية وقعت يوم أمس مع شركات عالمية اتفاقيات استثمار كبيرة في الهيدروجين.
وأضاف، خلال مشاركته في جلسةٍ حواريةٍ في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: “أحدث السيارات سيتم تجميعها في المملكة، وسنأتي بمركبات كهربائية وهيدروجينية، وفي المستقبل القريب سيكون هناك نسبة كبيرة من سياراتنا ومركباتنا كهربائية”.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار في المملكة في مجال الطاقة المتجددة، مضيفا أن المملكة تركز على القطاعات المفتوحة للاستثمار المباشر، كما أصدرت خطة استراتيجية وطنية مفصلة لكل المستثمرين في كافة القطاعات لتشجيع التنافسية. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الاستثمارات الأجنبية في المملكة وصلت إلى 20 ملياراً، ومن المستهدف زيادة هذه الاستثمارات لتصل إلى 157 مليار دولار.
فيديو | وزير الاستثمار: أحدث السيارات سيتم تجميعها في #المملكة.. ونركز على القطاعات المفتوحة للاستثمار المباشر#المملكة_في_دافوس #الإخبارية pic.twitter.com/ee7Bwc2zU5
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 25, 2022
فيديو | وزير المالية محمد الجدعان: #المملكة وفرت للمستثمرين 3 أمور “المصداقية” “التنبؤ بالأحداث” “الشفافية”#المملكة_في_دافوس #الإخبارية pic.twitter.com/4MTM3wE39g
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 25, 2022
فيديو | وزير الاستثمار م. خالد الفالح: الاستثمارات في #المملكة وصلت إلى 20 مليار.. ولخلق التنافسية أصدرنا خطة استراتيجية وطنية مفصلة لكل المستثمرين في كافة القطاعات#المملكة_في_دافوس #الإخبارية pic.twitter.com/h1tMaNEn2K
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 25, 2022