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جديد المحليات > “الإحصاء”: ارتفاع الصادرات النفطية 123% وغير البترولية 25.4% خلال مارس الماضي
25/05/2022   1:23 م

“الإحصاء”: ارتفاع الصادرات النفطية 123% وغير البترولية 25.4% خلال مارس الماضي

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الأربعاء)، أن قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال شهر مارس الماضي بلغت 142,2 مليار ريال مقابل 73,6 مليار ريال خلال شهر مارس عام 2021، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 62,9 مليار ريال، وبنسبة 123.0%.

وأكدت ارتفاع نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 69.5% في شهر مارس 2021 إلى 80,2% في شهر مارس 2022، في حين ارتفعت قيمة الصادرات السلعية للمملكة بالمقارنة مع شهر فبراير 2022 بمقدار 33,2 مليار ريال، وبنسبة 30.5%.

وأضافت أن الصادرات غير البترولية سجلت ارتفاعا خلال شهر مارس 2022، حيث بلغت قيمتها 28,2 مليار ريال، مقابل 22,5 مليار ريال خلال شهر مارس 2021، وذلك بارتفاع مقداره 5,7 مليار ريال، بنسبة 25.4%، في حين ارتفعت هذه الصادرات بمقدار 3,2 مليار ريال ونسبة 12.8% بالمقارنة مع شهر فبراير 2022. وفق “أخبار 24”.

ونوهت بأن قيمة الواردات السلعية للمملكة خلال شهر مارس 2022 ارتفعت إلى 55,2 مليار ريال، مقابل 50,3 مليار ريال خلال شهر مارس 2021، وذلك بارتفاع مقداره 4,9 مليار ريال، بنسبة 9.8%، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع شهر فبراير 2022م بمقدار 6,1 مليار ريال وبنسبة 12.5%.

“الإحصاء”: ارتفاع الصادرات النفطية 123% وغير البترولية 25.4% خلال مارس الماضي

جديد المحليات
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