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جديد المحليات > “السوق المالية” تحذر من التعامل مع محتالين يدَّعون أنهم موظفون بنظيرتها الإماراتية
25/05/2022   1:22 م

“السوق المالية” تحذر من التعامل مع محتالين يدَّعون أنهم موظفون بنظيرتها الإماراتية

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حذرت هيئة السوق المالية، المستثمرين في المملكة من الانسياق أو التعامل مع مَن يدعي أنه أحد موظفي هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات؛ تجنباً لوقوعهم ضحية لأي عمليات نصب أو احتيال.

وأوضحت هيئة السوق المالية، أن نظيرتها في الإمارات لاحظت في الآونة الأخيرة، تواصل بعض الأشخاص مع المستثمرين في المملكة، مدعين أنهم موظفون لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، خلافًا للواقع.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات قد حذرت الشهر الماضي، من الانسياق وراء هذه الاتصالات، ومن التعامل مع المتصلين تجنبًا للتعرض لأي عمليات نصب أو احتيال. وفق “أخبار 24”.

ونوهت أن التواصل مع موظفيها يتم فقط من خلال بيانات الاتصال المنشورة بالموقع الإلكتروني للهيئة دون غيرها.

“السوق المالية” تحذر من التعامل مع محتالين يدَّعون أنهم موظفون بنظيرتها الإماراتية

جديد المحليات
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