رئيس الجامعة يرعى حفل تخريج 248 طالباً من طلاب محافظتي وادي الدواسر والسليل

رعى سعادة رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي حفل تخريج الدفعة الثانية عشر لدرجة البكالوريوس من طلاب محافظتي وادي الدواسر والسليل والبالغ عددهم 248 طالب ، وذلك في كلية الأداب والعلوم بوادي الدواسر حضر الحفل محافظ وادي الدواسر ومحافظ السليل وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية .
واستهل الحفل بالسلام الملكي ثم بمقدمة الحفل والتي تناوب على إلقائها الطالبان عمر سليمان الدغيثر ومحمد سعد الدوسري رحبو من خلالها بالأصالة عن أنفسهم ونيابة عن زملائهم الخريجين بسعادة رئيس الجامعة والحضور الكريم على تشريفهم ورعايتهم هذا الحفل منوهين بما يجدونه الطلاب في كليات وادي الدواسر والسليل من دعم مستمر ومن توفير فرص للتعلم ساهمت في صقل مواهبهم ، ثم بدأت مسيرة الخريجين بمختلف التخصصات ، بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم تلاها الطالب حمد بن عبدالله آل طيشان ، ثم كلمة الخريجين عبروا فيها عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز “يحفظه الله” الذي أولى التعليم الجامعي وابناءه الطلاب عناية خاصة ووجه بالاهتمام بهم في شتى المجالات ولسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “يحفظه الله” الذي بذل الكثير في سبيل تطوير اقتصاد المعرفة و أصل له طريقاً ومنهجاً حتى أصبح هذا العلم نبعاً صافياً نقياً يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م ، عقب ذلك شاهد الحضور عرض فيلم وثائقي عن مسيرة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وفروعها وابرز المنجزات التي حققتها إضافة إلى قصة مسيرة الطلاب المتخرجين خلال مرحلتهم التعليمية الأكاديمية وما صاحبتها من مواقف تغلبوا عليها بالجد والاجتهاد حتى جاء يوم التخرج المنتظر.
ثم ألقى سعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي كلمته للخريجين عبر فيها عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة التي تولي جل اهتمامها للعلم وعلى كافة الأصعدة ، وهنأ سعادته أبناءه الخريجين وأولياء أمورهم وأسرهم داعياً لهم بالتوفيق والسداد وتحقيق رؤية الوطن ببناء جيل طموح من خلال التحاقهم بسوق العمل.
إلى ذلك كرم سعادة رئيس الجامعة الطلاب الخريجين الحاصلين على مراتب الشرف الأولى ثم اختتم الحفل بالتقاط الصورة التذكارية لسعادة رئيس الجامعة مع أبنائه الخريجين.