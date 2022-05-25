الجدعان: ارتفاع الأسعار عالميًا أكبر مما تشهده المملكة.. وهكذا تغلبنا على تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية

استعرض وزير المالية محمد الجدعان، اليوم (الأربعاء)، بعض ملامح اقتصاد المملكة خلال الفترة الماضية.
وأكد، خلال لقائه في قناة “الشرق”، أن ارتفاع الأسعار عالميًا أكبر مما تشهده المملكة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد السعودي لديه القدرة على مواجهة التحديات ومقاومة الركود العالمي.
وأضاف أن توصية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالإبقاء على أسعار النفط عند 70 دولاراً محليًا، أسهم في الحد من ارتفاع الأسعار بالمملكة، مشددًا على أهمية الحذر ومتابعة الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن المملكة اتخذت خطوات استباقية منذ عدة سنوات لتقليل الاعتماد على روسيا وأوكرانيا في استيراد الغذاء، حيث تم توسيع الاستيراد العالمي ورفع مستويات الإنتاج المحلي، مما وضع المملكة في موقف أفضل فيما يتعلق بتأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على دول العالم. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة إيجابي جدًا، حيث تم تحقيق نمو بمستوى قياسي خلال الربع الأول من العام الجاري، متوقعًا استمرار نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 6% على المدى المتوسط.
وزير المالية السعودي محمد الجدعان لـ”الشرق” على هامش مؤتمر #دافوس: جزء كبير من رؤية المملكة 2030 يركز على تمكين القطاع الخاص، ونتوقع استمرار النمو في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 6% على المدى المتوسط@MAAljadaan@MayaHojeij#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/lOeX1iypmQ
— Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) May 25, 2022