تضمنت حدائق ومنتزهات وشلالات.. أمير الباحة يفتتح مشاريع جديدة بقيمة 170 مليونًا

افتتح أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود اليوم (الأربعاء) عددًا من المشروعات البلدية المنجزة حديثًا من الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية والبنية التحتية بتكلفة تتجاوز 170 مليون ريال.
وشدد الأمير حسام على ضرورة مضاعفة الجهد وتوفير كل ما يحقق راحة الزوار لتلك المواقع السياحية، وتزويدها بكامل الخدمات التي يتطلع إليها قاصدو المنطقة.
من جهته، أوضح أمين المنطقة الدكتور علي السواط، أن الأمانة وبلديات المنطقة سارعت في إنجاز تلك المشاريع استعدادًا لاستقبال الزائرين في موسم الصيف لهذا العام.
وأضاف، أن المشاريع تشمل تحسين وتطوير المنطقة المركزية في منتزه رغدان، وإنشاء حديقة الخزامى اللافندر، وممشى بطول 500 متر، وشلالات مائية، و270 عمود إنارة ديكورياً ومجسات جمالية وأحواض زهور وجلسات وأكشاكاً استثمارية.
وأشار إلى أن المشاريع تضمنت تنفيذ حديقة الشلال في منتزه الأمير مشاري بمحافظة بني حسن، وشلالات مياه وبحيرات مائية ومسطحات خضراء وممرات وجلسات ومناطق ألعاب، وحديقة المخواة المركزية، وممرات مشاة وعدد من الشلالات والنوافير الراقصة والألعاب والجلسات والمطاعم والمقاهي والإضاءات الذكية.
وبين أنه تم الانتهاء من تنفيذ حديقة سد مشنية في محافظة المندق، ومسطحات خضراء وممرات مشاة وجلسات ومطلات على السد، إضافة إلى عدد من الحدائق والمنتزهات الأخرى، ومنها حدائق في محافظة قلوة بتكلفة 3.9 مليون ريال.
— إمارة منطقة الباحة (@BahaPrincedom) May 25, 2022
وفق “أخبار 24”.