"البيئة" تبدأ تسجيل الحيازات الزراعية وتحديث بيانات الأنشطة الزراعية والحيوانية عبر برنامج "حصر"

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الأربعاء)، بدء تطبيق مشروع السجل الزراعي المطور “حصر”، لتسجيل وتحديث بيانات الأنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية والحيازات الزراعية بالقطاع الزراعي في المملكة، وذلك عبر استخدام أحدث التقنيات في مجال الاستشعار عن بعد والصور الفضائية والذكاء الاصطناعي.
وأوضحت الوزارة، أن أكثر من 655 موظفًا موزعين في 13 منطقة و151 محافظة ووحدة ومكتب تابع للوزارة، يعملون على إصدار سجلات زراعية مطورة للمزارع، تشمل 11 نشاطًا زراعيًا وحيوانيًا، والتحضير لإصدار رخص ممارسة النشاط، والربط التقني بين “حصر” والوزارة والجهات ذات العلاقة وتحديث قواعد البيانات بشكل دوري.
وشددت على أنه لن يُسمح للشركات والمؤسسات الزراعية ببيع مستلزمات الإنتاج للمزارعين إلا بموجب سجلٍ زراعي مطور، اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، وذلك بهدف المساهمة في القضاء على التستر التجاري في القطاع الزراعي. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن عدد الحيازات التي يستهدفها المشروع بلغت661 ألف حيازة، استحوذت منطقة عسير على العدد الأكبر منها بـ160 ألف حيازة، تلتها منطقة جازان بـ155 ألف حيازة، وثالثًا منطقة مكة المكرمة بـ150 ألف حيازة.