دشّن وزير العدل وليد الصمعاني، اليوم (الأربعاء)، مركز تهيئة الدعاوى بالرياض، لتقديم خدمة الإسناد القضائي للدوائر القضائية.
ويهدف المركز إلى تفعيل منظومة القضاء المؤسسي، وتحسين طريقة وجودة تقديم الخدمات العدلية والوصول لمستوى عالٍ من رضا المستفيدين، إضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للمحاكم والدوائر القضائية.
ويقدم المركز عددًا من الخدمات التي ترفع من جودة الحكم القضائي، منها خدمات الدراسة الأولية لملف القضية، وإدارة التبليغات والإشعارات، إضافة إلى تلخيص ضبوط الجلسات والمذكرات، وصياغة مسودة الأحكام، كما يقدم المركز خدمة تهيئة طلبات الإفلاس وحصر وتحديد أولويات التكامل مع الجهات الخارجية.
وفق “أخبار 24”.