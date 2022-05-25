الطبيب المعالج لمريض السمنة “حامد فرج” يعلن نجاح عملية التكميم ويؤكد أن حالته الصحية جيدة

أعلن استشاري جراحة السمنة الدكتور نايف العنزي، نجاح عملية التكميم التي خضع لها مريض السمنة الشاب حامد فرج، مؤكداً أن حالته الصحية جيدة.
وفي التفاصيل، كشف الدكتور العنزي لـ”أخبار 24″، أن الشاب حامد راجعه في عيادته بالرياض أمس (الثلاثاء)، قادماً من جازان، وأُجريت له الفحوصات الطبية اللازمة.
وأضاف أن حامد يعاني من وزن زائد وصل إلى 200 كيلو جرامًا، وكتلة وزن بلغت 73، وهو معدل عالٍ جداً بالنسبة لشخص بعمر 17 عاماً.
وتابع أن الشاب يعاني من عدم القدرة على المشي بطريقة سليمة، والآم بالركبة نتيجة الوزن الزائد، كما أنه معرّض لمشاكل صحية كالضغط والسكري وارتفاع الكوليتسرول.
وعقب نجاح العملية، أكد العنزي أن حامد سيبقى في العيادة لمدة يومين للتأكد من وضعه الصحي، وبعدها بإمكانه العودة لجازان، مع الخضوع لبرنامج صحي وغذائي ومتابعة طبية مستمرة لمتابعة وضعه الصحي، وحثه على ممارسة الرياضة خاصة المشي واتباع نظام غذائي صحي.
وكشف الدكتور العنزي يتيم الأبوين، ومنقطع عن الدراسة منذ صغره، حيث لديه شهادة ثالث ابتدائي فقط.
ابشركم تمت عملية تكميم المعده للبطل حامد ، واموره طيبة الان وكانت العملية ميسره بفضل الله ، الحمدلله على سلامته وفالك الرشاقة ياحامد #علاج_حامد @faisal_rakan_ @PASSIONED2030 @Mofareh5 @Eyaaaad @Faisalbinyazaid pic.twitter.com/8Cx7dnkzzJ
— د/ نايف بن عبدالله العنزيDr.Naif (@Dr_NaifAlEnazi) May 25, 2022