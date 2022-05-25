متحدث الهيئة الملكية للعلا: قدمنا نموذجًا مميزًا للسياحة المرنة ونستهدف قطاعات مختلفة كالفنون والأفلام

أكد رئيس قطاع الإعلام والاتصال المكلف المتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبد الرحمن الطريري، أن العلا قدمت نموذجًا مميزًا للسياحة المرنة، والتعامل مع المتغيرات التي سببتها جائحة كورونا.
وأضاف المطيري في تصريح لقناة “الإخبارية”، أن العلا تستهدف تنويع الاقتصاد، بالاعتماد على قطاعات مختلفة كالفنون والزراعة وجذب الأفلام.
ووصف مشاركة المملكة في “دافوس” بالمميزة، مؤكدًا أن المملكة لديها نموذج اقتصادي مرن، استطاع التعامل مع متغيرات الجائحة بشكل مميز، وحافظ على الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومعدل التوظيف. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المملكة واصلت استثماراتها في النفط، بالتوازي مع خفض الانبعاثات الكربونية، واستهداف مؤشرات عالية للطاقة البديلة.
فيديو | متحدث الهيئة الملكية لـ #العلا عبدالرحمن الطريري: #المملكة تمثل نموذجا اقتصاديا مرنا في الاستثمارات #المملكة_في_دافوس #الإخبارية pic.twitter.com/yHdCeJtrni
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 25, 2022