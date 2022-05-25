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جديد المحليات > الأميرة هيفاء بنت محمد: الزيارات السياحية تجاوزت 60 مليوناً في 2021 ولن نغير قوانين حظر “الكحول”
25/05/2022   5:35 م

الأميرة هيفاء بنت محمد: الزيارات السياحية تجاوزت 60 مليوناً في 2021 ولن نغير قوانين حظر “الكحول”

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أكدت مساعدة وزير السياحة، الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، حدوث طفرة كبيرة في الزيارات في عام 2021 إذ وصلت إلى 60 مليون زائر، مقارنة بالسابق إذ كانت تعتمد المملكة على الزيارات الدينية.

وأشارت إلى أن المملكة حين أطلقت استراتيجيتها الوطنية للسياحة، بدأت بـ 40 مليون زيارة.

وأكدت على هامش مشاركتها في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، إلى كون المملكة أكثر الدول تحسنًا في قطاع السياحة، مشددة على ارتقاء المملكة إلى المركز الـ33 عالميًا وفقاً لمؤشر المنتدى الاقتصادي للسياحة والتنمية.

وأضافت أن المملكة أبلت بلاءً حسنًا في مجالات بيئة السياحة والمقاولات والأعمال، حتى صارت من أفضل 10 دول في هذا المجال.

وأوضحت أن المملكة تخطت النسب المتوقعة لعام 2030 من حيث مشاركة النساء في القوى العاملة، لافتة إلى أن 42% من الشركات المتوسطة والصغيرة في المملكة تملكها نساء.

وشددت على أن الرواتب في المملكة متساوية، وكذلك فرص العمل بين الرجال والنساء، مشيرة إلى أن عدد النساء المتخرجات من الجامعات أكثر من الرجال. وفق “أخبار 24”.

ونوهت بأن المملكة تلتزم الشفافية فيما يتعلق بأوضاعها، وستواصل الالتزام بقوانينها الحالية المتعلقة بحظر تناول الكحول، ورغم وجود القيود الحالية المعمول بها استمرت المملكة في جذب السياح وتفوقت على المستوى العالمي.

الأميرة هيفاء بنت محمد: الزيارات السياحية تجاوزت 60 مليوناً في 2021 ولن نغير قوانين حظر “الكحول”

جديد المحليات
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