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جديد المحليات > لمخالفة شروط التخفيضات.. “التجارة” تُشهِّر بصاحب منشأة تختص بتجارة زيوت السيارات بالزلفي
26/05/2022   8:28 ص

لمخالفة شروط التخفيضات.. “التجارة” تُشهِّر بصاحب منشأة تختص بتجارة زيوت السيارات بالزلفي

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شهرت وزارة التجارة، بصاحب منشأة تختص في تجارة زيوت السيارات بمحافظة الزلفي.

وأشارت الوزارة إلى صدور حكم قضائي يدين صاحب المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري؛ نظير عدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات، بالإعلان عن تخفيضات دون ترخيص.

ونشرت ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض، مبينة أنه يتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن وزارة التجارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيا؛ً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، إلى جانب تنفيذها جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.

لمخالفة شروط التخفيضات.. “التجارة” تُشهِّر بصاحب منشأة تختص بتجارة زيوت السيارات بالزلفي

جديد المحليات
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