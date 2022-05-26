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جديد المحليات > “الأمن العام”: بدءاً من الغد منع المقيمين الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول إلى العاصمة المقدسة
26/05/2022   8:27 ص

“الأمن العام”: بدءاً من الغد منع المقيمين الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول إلى العاصمة المقدسة

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أعلنت مديرية الأمن العام أنه سيتم اعتباراً من يوم الخميس منع المقيمين، الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ أن ذلك يأتي تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة.

وأبان أنه سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1443هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا، عدا من تتوفر لديهم إحدى الوثائق التالية: تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، تصريح عمرة، تصريح حج.وفق “أخبار 24”.

“الأمن العام”: بدءاً من الغد منع المقيمين الذين لا يتوفر لديهم تصريح دخول إلى العاصمة المقدسة

جديد المحليات
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