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جديد المحليات > “الجوازات” تبدأ إصدار تصاريح دخول المقيمين للعاصمة المقدسة إلكترونيًا خلال موسم الحج 1443 هـ
26/05/2022   8:27 ص

“الجوازات” تبدأ إصدار تصاريح دخول المقيمين للعاصمة المقدسة إلكترونيًا خلال موسم الحج 1443 هـ

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أعلنت المديرية العامة للجوازات، البدء في استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونيًا لبعض الفئات.

وأوضحت أنها بدأت استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين من العمالة المنزلية، والعاملين من المقيمين بالمنشآت التي تعمل داخل العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة “العمل الموسمي”، والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام “أجير” خلال فترة موسم حج 1443هـ.

وأبانت الجوازات طريقة خدمة طلب تصريح دخول العاصمة المقدسة للعمالة المنزلية، والمتاحة خلال موسم الحج فقط، وذلك عن طريق الدخول لـ”خدماتي” واختيار الجوازات، ثم اختيار تصريح دخول العاصمة المقدسة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن طريقة طلب التصريح للمنشآت تكون من خلال بوابة مقيم عبر الدخول إلى طلبات التصاريح، ثم إضافة تصريح، ثم إضافة البيانات، واختيار المراد التصريح له، وإضافة المرفقات المطلوبة وتقديم الطلب.

وتأتي هذه الخدمة تسهيلًا للمستفيدين واختصارًا للوقت وتوفيرًا للجهد، حيث تتاح من خلال منصة أبشر أفراد لتصاريح العمالة المنزلية، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة “مقيم” الإلكترونية لجميع المنشآت، بما فيها المسجلة برقم 700.

“الجوازات” تبدأ إصدار تصاريح دخول المقيمين للعاصمة المقدسة إلكترونيًا خلال موسم الحج 1443 هـ

جديد المحليات
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