“البلدية والإسكان” و”الموارد البشرية” تعتمدان الترخيص الحرفي وشهادة الفحص المهني لدى الجانبين

وقعت وزارتا الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اتفاقية تعاون مشترك بهدف اعتماد الترخيص الحرفي وشهادة الفحص المهني لديهما.
واتفق الطرفان على اعتماد الرخص الحرفية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية كمستند نظامي يمنح بموجبه العامل شهادة فحص مهني من وزارة الموارد البشرية دون الحاجة إلى إجراء اختبار، إلى جانب اعتماد شهادة الفحص المهني الصادرة من الموارد البشرية كمستند نظامي يتم بموجبه إصدار الترخيص الحرفي.
كما اتفقا على إجراء ربط تقني يتم من خلاله مشاركة بيانات العمالة المرخصة حرفياً على منصة “بلدي” والعمالة الحاصلة على شهادة الفحص المهني على منصة “قوى”، بما يتيح للمستفيد اختيار المسار الذي يرغب من خلاله ترخيص عمالته سواء عن طريق الترخيص الحرفي على منصة “بلدي” أو الفحص المهني عن طريق منصة “قوى”. وفق “أخبار 24”.
وتعالج الاتفاقية الازدواجية في 81 مهنة متقاطعة بين برنامج الفحص المهني وخدمة الترخيص الحرفي، حيث تم الاتفاق على منح العاملين الحاصلين على مؤهل تعليمي لدرجة الدبلوم في هذه المهن شهادة فحص مهني لمدة سنة دون الحاجة إلى إجراء اختبار الفحص المهني، على أن تتم مطالبة العامل بإجراء اختبار الفحص المهني والحصول على شهادة الفحص المهني في السنة التي تليها.