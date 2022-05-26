طقس اليوم.. سماء غائمة وغبار وأتربة بعدد من المناطق وأجواء رطبة على سواحل البحر الأحمر

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل والحدود الشمالية والجوف، ويستمر تأثير العوالق الترابية على مناطق القصيم والرياض والشرقية وتمتد إلى منطقة نجران.
وأضاف أنه يتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا مع وجود فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
ونوه إلى أن السماء يتوقع كذلك أن تكون غائمة جزئيًا على مناطق حائل والقصيم والرياض، وطقس رطب على طول ساحل البحر الأحمر. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المناطق ستكون 39 درجة مئوية في الرياض، و45 درجة مئوية في مكة المكرمة، و42 درجة مئوية في المدينة المنورة، و38 درجة مئوية في جدة والدمام.