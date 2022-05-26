تعديلات بسياسة أجور وسائل النقل العام.. استخدام التذكرة مع أكثر من وسيلة وتخفيضات لـ 4 فئات

كشفت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الخميس)، عن تعديلات في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة، في مشروع طرحته لاستطلاع آراء العموم والمهتمين حياله.
وحدد المشروع سياسة خدمة النقل العام داخل المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والفئات التي ستستفيد من التخفيضات في قيمة أجور استخدام وسائل النقل العام، وفيما يلي أبرز ما نص عليه المشروع:
استخدام التذكرة مع أكثر من وسيلة
نصت التعديلات على وجوب التكامل في أنظمة الأجور بين وسائل النقل المختلفة في المدن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بما يحقق وجود نظام موحد يسمح للراكب باستخدام نفس التذكرة لأكثر من وسيلة نقل حتى الوصول للوجهة النهائية.
عدم تجاوز تكلفة الاستخدام 5% من متوسط دخل الأسرة
شددت التعديلات على وجوب ألا تتجاوز تكلفة استخدام وسائل النقل العام للتنقل الأساسي للعمل أو الدراسة باليوم عن 5% من متوسط دخل الأسرة اليومي، وذلك بافتراض أن 50% من عدد أفراد الأسرة يستخدمون وسائل النقل العام يومياً بمعدل رحلتين لكل فرد داخل المدن.
وأكدت على ألا تتجاوز تكلفة استخدام وسائل النقل العام للتنقل الأساسي في المدن المتوسطة والصغيرة باليوم 10% من متوسط دخل الأسرة اليومي للرحلات الطويلة (الضواحي)، وذلك بافتراض أن 50% من عدد أفراد الأسرة يستخدمون وسائل النقل العام يومياً بمعدل رحلتين لكل فرد.
الأجرة مجانا للأطفال ومنح تخفيضات لـ 4 فئات
أكدت التعديلات أنه لن يتم تحصيل قيمة الأجرة عن الأطفال دون 6 سنوات عند استخدام وسائل النقل العام بالدرجة الاقتصادية في المدن الكبرى والمتوسطة والصغيرة، في حين سيتم منح تخفيضات تصل إلى 50% لكل من الطلاب من 6 إلى 18 سنة، وكبار السن من سن 60 سنة فأعلى، والأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى مرافق واحد، ومرضى السرطان بالإضافة إلى مرافق واحد.
ومن المقرر أن تطبق التخفيضات على هذه الفئات سواء كانوا من المواطنين والمقيمين، ويمكن للجهة المالكة أو المشغل للمشروع تقديم خصومات إضافية أو مميزات أو حملات تسويقية تخص الأجور، أو زيادة الفئات المستهدفة منها وذلك بعد إشعار الهيئة.
تخفيضات في الحافلات والقطارات
سيتم تطبيق التخفيضات في قيمة أجرة الحافلات والقطارات بخصم يصل إلى 50% لكل من الأطفال من 2 إلى أقل من 12 سنة، والأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى مرافق واحد، ومرضى السرطان بالإضافة إلى مرافق واحد، في حين سيتم نقل الأطفال دون السنتين من العمر مجانًا بدون مقعد. وفق “أخبار 24”.
تعدد أنواع التذاكر
شملت التعديلات أن يقوم المشغل أو الجهة المالكة لمشروع النقل العام في المدن بتوفير خيارات متعددة للتذاكر لتحفيز استخدام وسائل النقل العام، مثل تذكرة الرحلة الواحدة، والتذكرة الشهرية، والتذاكر الموسمية المخفضة.
كما حثت على أن تكون تذاكر النقل العام والقطارات والحافلات إلكترونية أو رقمية، ومتوافرة ويتاح شراؤها من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيقات الإلكترونية أو آلة بيع التذاكر أو مكتب شراء التذاكر في المحطة.
نطاق تطبيق هذه السياسة
أكدت التعديلات أن هذه السياسة ستطبق على خدمات الأجرة العامة داخل المدن، بما فيها المسافات الطويلة، وأجرة المطار ومحطات النقل العام، والأجرة العائلية.