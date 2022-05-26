“التخصصات الصحية” تستحدث معايير الاعتماد المؤسسي في نسختها الثانية

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية معايير الاعتماد المؤسسي بنسختها الثانية، وذلك خلال الملتقى الذي نظمته الهيئة اليوم (الخميس) عبر الاتصال المرئي، بحضور عدد من المتخصصين والمسؤولين.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، فهد القثامي، أن النسخة الثانية من معايير الاعتماد المؤسسي تمثل إحدى مراحل التطوير المستمر لمتطلبات التدريب، التي تهدف لتحقيق التميز الوطني في التدريب الصحي، وتعتمد على مراجعة وتدقيق المعايير وقياس مستوى أوزانها.
وأشار إلى أن النسخة الثانية عملت على استحداث جملة من المعايير التي تساهم في تعزيز مفاهيم حقوق وسلامة المرضى لدى المتدربين، وتضمين تجربة المستفيدين من الخدمات الصحية في المراكز التدريبية تجاه المتدربين، إضافةً إلى معايير تسهم في تحقيق مستهدفات نموذج الرعاية الصحية الحديث. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن عدد المراكز التدريبية المعتمدة مؤسسياً لدى الهيئة 103 مراكز تدريبية تضمنت 590 مقراً تدريبياً معتمداً، تشرف على 1777 برنامجاً تدريبياً، وذلك في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة.