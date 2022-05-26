مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة وحالات التعافي وارتفاع الوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، انخفاضا في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تسجيل ارتفاع في الوفيات.
وأوضحت الإحصائيات تسجيل 516 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 24 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 765305 إصابات بالفيروس.
ولفتت إلى ارتفاع في عدد حالات الوفاة، حيث سجلت اليوم 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، مقارنة بيوم أمس الذي سجل حالة واحدة فقط، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9138 حالة.
كما ارتفع عدد الحالات الحرجة، حيث دخلت 4 حالات جديدة غرفة العناية المركزة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات الحرجة حتى الآن إلى 86 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً طفيفاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 563 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 749704 حالات.