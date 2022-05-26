“ترشيد” تنتهي من تركيب أكثر من 54 ألف مصباح موفر للطاقة بـ5 مناطق

أنهت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة “ترشيد”، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع استبدال مصابيح إنارة الطرق في كل من المنطقة الشرقية والمدينة المنورة ونجران والقصيم ومحافظة جدة.
وأوضحت الشركة أنه تم تحقيق وفر في استهلاك الكهرباء يصل إلى أكثر من 60% من الاستهلاك السابق، وذلك من خلال إحلال أكثر من 54 ألف مصباح تقليدي بمصابيح LED المرشّدة للطاقة، التي تتماشى مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة، وليد الغريري، أنه مع انتهاء المشروع سيتم تحقيق وفر قدره 104 ملايين كيلوواط ساعة سنوياً من إجمالي الاستهلاك، أي ما يعادل أكثر من 60% من استهلاك الكهرباء السابق، مبينًا أن نسبة الوفر المتوقعة تساوي استهلاك أكثر من 166 ألف برميل نفط مكافئ سنويًا. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن ترشيد تستهدف من خلال المشروع استبدال أكثر من 90 ألف مصباح في المرحلة الثانية في كل من العاصمة المقدسة والمنطقة الشرقية ومحافظة الطائف ومنطقة الرياض ومنطقة عسير ومنطقة الباحة، وذلك خلال العام الجاري 2022 م.