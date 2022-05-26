بموجب اتفاقية .. الخطوط السعودية تنقل مشجعي كأس العالم عبر 40 رحلة

أكد الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، أن الخطوط الجوية السعودية ستتولى نقل مشجعي كأس العالم عبر 40 رحلة، فيما تبلغ حصة فلاي دبي 60 رحلة، والخطوط الجوية الكويتية نحو 20 رحلة، والعمانية 48 رحلة، وذلك كجزء من اتفاقية النقل في كأس العالم.
وأشار “الباكر” إلى أن شركة الاتحاد للطيران والعربية للطيران قد تنضمان لاتفاقية لشركات الطيران الخليجية لتنظيم خدمة النقل السريع إلى قطر أثناء كأس العالم.
وقالت الخطوط الجوية القطرية إن شركات الطيران الخليجية تعتزم التعاون في تنظيم خدمة يومية لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر هذا العام. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن تعاونها مع شركات طيران رئيسية في مجلس التعاون الخليجي يأتيكجزء من التزامها بجعل كأس العالم لكرة القدم، الذي يجري للمرة الأولى على الإطلاق في الشرق الأوسط، حدثا مميزا.