“المياه الوطنية” تتيح 100 فرصة تدريبية بمكافأة 5 آلاف ريال شهريًا

أعلنت شركة المياه الوطنية إطلاق برنامج تأهيل وتدريب الخريجين والخريجات “إعداد” لعام 2022، بهدف إكساب الخريجين حديثاً، المهارات والخبرات اللازمة، من خلال التدريب على رأس العمل في مواقع الشركة بجميع مناطق المملكة.
وأوضحت الشركة أن البرنامج في هذا العام يتيح 100 فرصة تدريبية في عدة تخصصات، ويمنح كل متدرب مكافأة شهرية تبلغ 5000 ريال شهرياً، بالإضافة إلى تأمين طبي، مشيرة إلى أن مدة البرنامج 6 أشهر.
وأبانت أن البرنامج يشمل دورات تخصصية ضمن مسارين، يركز فيها المسار العام على تنمية وتطوير المهارات السلوكية والإدارية لدى جميع المتدربين، فيما يركز المسار الآخر على إكساب المتدربين المهارات الفنية التخصصية، حسب التخصصات الجامعية لهم. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الهدف من إطلاق البرنامج للسنة الثانية على التوالي هو الاستمرار في الإسهام لتدريب وتأهيل الخريجين وإعدادهم لسوق العمل وتزويدهم بالكفاءة والمهارة المطلوبة في المجالات الهندسية والفنية والإدارية، إضافة للمشاركة في تعزيز فرص حصول الخريجين على وظائف في سوق العمل.