“رينارد” يحدد أسماء اللاعبين المشاركين في المعسكر الإعدادي لكأس العالم 2022

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني، إيرفي رينارد، القائمة المشاركة في المرحلة الأولى من المعسكر الإعدادي لكأس العالم 2022، والذي سينطلق في نوفمبر المقبل.
واستدعى المدير الفني رينارد (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: “محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، أمين البخاري، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، حسان التمبكتي، علي لاجامي”.
كما ضمت القائمة: “محمد البريك، سلطان الغنام، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، علي الحسن، سامي النجعي، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، خالد الغنام، هتان باهبري، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود، فراس البريكان، عبدالله الحمدان”.
ويقام المعسكر الإعدادي بمدينة إليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 31 مايو الحالي، وحتى 9 يونيو المقبل، وسيخوض الأخضر خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا. وفق “أخبار 24”.
وستكون المباراة الأولى أمام منتخب كولومبيا في 5 يونيو المقبل، في حين ستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في 9 يونيو.
يذكر أن “الأخضر” سيغادر مساء يوم الثلاثاء المقبل إلى مدينة إليكانتي الإسبانية، بعد أن يجتمع لاعبوه في العاصمة “الرياض”.