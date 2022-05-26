كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تقرير الربع الأول من العام الجاري لمبادرة GameMode، الذي يقارن زمن الاستجابة بين مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة لأشهر الألعاب الإلكترونية.
وأكد التقرير تصدر STC قائمة مقدمي الخدمات بمعدل زمن الاستجابة في ألعاب “فورتنايت”، و”فيفا”، و”آيبكس ليجندز”، و”دوتا2 2″، ولعبة “وورلد أوف واركرافت”، و”فالورانتوأوفروات”، فيما تصدرت موبايلي في لعبة “ببجي”، وزين الصدارة في لعبتي “ليغ أوف ليجيندز”، و”أمونج أس”.
وأظهر التقرير وصول معدل متوسط زمن الاستجابة للإنترنت الثابت في المملكة إلى 21 ملي ثانية، فيما تصدرت شركة “سلام” مقدمي الخدمات فيه بتسجيلها 10 ملي ثانية.
وأشار إلى بلوغ معدل زمن الاستجابة لشبكات الإنترنت المتنقل في المملكة 34 ملي ثانية، وتصدر موبايلي نظيراتها فيه مسجلة 30 ملي ثانية، إضافة إلى وصول متوسط زمن الاستجابة لشبكات الجيل الخامس المتنقل في المملكة لمعدل 27 ملي ثانية، بتصدر موبايلي أيضاً لمقدمي الخدمات وبـمعدل 23 ملي ثانية. وفق “أخبار 24”.
وأكد التقرير تصدر موبايلي لمقدمي الخدمات في زمن استجابة شبكات الإنترنت المتنقل في مناطق حائل ونجران والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير والباحة، فيما تصدرت STC مقدمي الخدمات في مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، وشركة زين بمنطقة الرياض، فيما تقاسمت STC و”موبايلي” صدارة منطقتي الشرقية وجازان.