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جديد المحليات > ​رغم تحديات “كورونا”.. موانئ المملكة الأكثر كفاءة عالمياً خلال عام 2021
26/05/2022   10:31 م

​رغم تحديات “كورونا”.. موانئ المملكة الأكثر كفاءة عالمياً خلال عام 2021

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حققت المملكة إنجازاً دولياً على صعيد قطاع النقل البحري والموانئ، حيث تصدرت موانيها الأكثر كفاءة عالمياً خلال عام 2021، وذلك وفق التقرير الدولي لمؤشر أداء موانئ الحاويات عالميا لعام 2021، الذي يصدر عن البنك الدولي ومؤسسة “إنتليجانس”.

وأكد التقرير تصدر ميناء الملك عبدالله المرتبة الأولى بين 370 ميناءً عالمياً، وميناء جدة الإسلامي المرتبة الثامنة عالمياً، بينما أحرز ميناء الملك عبدالعزيز المرتبة الرابعة عشرة؛ من حيث كفاءة الموانئ التشغيلية.

وأوضح وزير النقل والخدمات واللوجستية، المهندس صالح الجاسر، أن الصدارة الدولية التي حققتها موانئ الوطن تؤكد المكانة الرائدة للمملكة عالميًا في هذا القطاع الحيوي، وتعكس جزءًا من الجهود الوطنية الطموحة نحو ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.

من جانبه، أشار رئيس الهيئة العامة للموانئ، عمر حريري، إلى أن مركز الملك عبدالله المالي تصدر المركز الأول صعوداً من المركز الثاني في تقرير عام 2020، كما ارتقى ميناء جدة الإسلامي للمركز الثامن بعد أن كان يحتل المركز الـ 55، وتقدم ميناء الملك عبدالعزيز إلى المرتبة الـ 14 متجاوزًا 88 مركزاً عن العام الماضي. وفق “أخبار 24”.

يأتي ذلك في ظل استمرار تعطل سلاسل الإمداد العالمية بفعل جائحة كورونا وإن كانت بوتيرة أقل، وقد أبرز التقرير ما تمتلكه الموانئ في منطقة الشرق الأوسط من قدرة على مواجهة الصعوبات والعوائق التي خلفتها الجائحة.

رغم تحديات "كورونا".. موانئ المملكة الأكثر كفاءة عالمياً خلال عام 2021

​رغم تحديات “كورونا”.. موانئ المملكة الأكثر كفاءة عالمياً خلال عام 2021

جديد المحليات
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