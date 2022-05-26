بالصور.. الحقيل يدشن معرض مسكن العقاري ويرعى توقيع 7 اتفاقيات وإطلاق 5 صناديق عقارية

دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم (الخميس)، في واجهة الرياض فعاليات معرض مسكن العقاري، والذي يقام على مدى 4 أيام بمشاركة العديد من المطورين العقاريين والجهات التمويلية.
وشهد المعرض توقيع 7 اتفاقيات بين وكالة التطوير العقاري بالوزارة وعدد من شركات التطوير العقاري، وإطلاق 5 صناديق عقارية توفر نحو 5 آلاف وحدة سكنية.
وأوضح الحقيل أن الوزارة عملت على تعزيز دور القطاع العقاري، فضلاً عن دعم قطاع الإسكان وتنظيمه ورفع معدلات العرض وتحقيق التوازن الأمثل في السوق المحلية، بما يحقق تطلعات الأسر السعودية ورغباتهم.
ونوه بأن العاصمة الرياض مقبلة على تغييرات كبيرة ستجعلها أكثر المدن نمواً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، لذا تبذل الوزارة جهوداً كبيرة لزيادة المعروض العقاري من الوحدات والأراضي السكنية الجديدة؛ للإسهام بشكل كبير في تغطية الطلب الحالي والمستقبلي على المساكن بحلول العام 2030.
وأشار إلى أن المعروض السكني الجديد في مدينة الرياض خلال عام 2021 بلغ ما يقارب 61.3 ألف وحدة سكنية، بالمقابل ساهم برنامج سكني في خدمة أكثر من 100 ألف مستفيد بمدينة الرياض خلال الفترة (2018 حتى بداية عام 2022). وفق “أخبار 24”.
وأبان أن أعداد المصانع المرتبطة بالقطاع العقاري ارتفعت بنسبة (31%) من إجمالي المصانع في المملكة، وذلك بنهاية الربع الثالث من عام 2021، وبلغت نسبة مشاركة رأس مال المصانع المرتبطة بالقطاع العقاري (28%) من إجمالي رأس مال المصانع بالمملكة خلال الفترة نفسها.
يذكر أن معرض مسكن العقاري يستعرض أفضل الخيارات والحلول للمستفيدين من خلال عروض تمويلية من البنوك والجهات التمويلية، كما يشهد المعرض توقيع عدد من الشراكات والاتفاقيات في قطاع التطوير العقاري.